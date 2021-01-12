В Сыктывкаре сотрудник полиции во внерабочее время задержал подозреваемого в совершении преступления, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.Сотрудник отдельной роты по охране объектов УМВД России по Сыктывкару прапорщик полиции Олег Шарапов поздним вечером во внерабочее время проезжал на автомобиле по улице Орджоникидзе. Возле закрытых ворот одной из торговых точек он увидел подозрительный мешок. Подъехав, он разглядел находившиеся рядом с мешком предметы одежды с этикетками. Бдительный страж порядка предположил, что товар мог быть похищен. Оставив машину в нескольких метрах от места обнаружения вещей, он незаметно вернулся к воротам.В этот момент из приоткрытой двери магазина вышел человек и побежал к другим воротам, имеющимся на территории. Полицейский оббежал объект, чтобы встретиться с подозрительным мужчиной. Силовик представился и поинтересовался у мужчины целью пребывания в ночное время на территории торгового объекта. Однако в ответ злоумышленник попытался ударить представителя власти. Страж порядка завел руки мужчины за спину, а затем сообщил о произошедшем в дежурную часть. Вскоре к месту происшествия подъехали сотрудники ППС, которые помогли доставить подозреваемого в дежурную часть ОП-1 для разбирательства.Злоумышленником оказался ранее судимый местный житель 1983 года рождения, не так давно освободившийся из мест лишения свободы. Оказалось, он незаконно проник в магазин, взломав дверь.По факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он помещен в СИЗО.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа воркутинку напал мужчина в медицинской маске и с ножом (подробности)