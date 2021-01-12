Кто бы мог подумать ещё год назад, что наша Юля так триумфально вернётся из декрета и будет зажигательно танцевать на вершине легендарнои горы Alpe de Cermis? Лыжница из Коми Юлия Ступак (в девичестве Белорукова) заняла второе место в общем зачёте престижной многодневной лыжной гонки «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме. Радостными эмоциями с «Комсомолкой» поделился супруг спортсменки Никита Ступак.Ждут домаЮлия Ступак приступила к тренировкам через четыре месяца после рождения сына Арсения. Пришлось много работать, чтобы мышцы привыкли к нагрузке, и она полностью вернулась в привычный спортивный ритм. Семья с нетерпением ждала возвращения победительницы.– С середины октября у Юлии начались сборы – с этого момента мы общались с ней только по видеосвязи, – рассказал «Комсомолке» муж лыжницы Никита Ступак. – Наш малыш очень любит смотреть видео и фото с мамой – всегда показывает пальчиком и говорит «мама». Юлии эмоционально тяжело даются отлучки от семьи, но мы её поддерживаем и успокаиваем – ведь за неё переживает вся республика, мы ждём побед и верим в неё. Неделю она побудет с нами, а потом опять выезд – начинается подготовка к Чемпионату мира, там пройдёт второй этап Кубка мира.Россия, вперёд!Напомним, многодневная лыжная гонка «Тур де Ски» состоялась с 1 по 10 января. С 1 по 3 число соревнования проходили в Валь-Мюстаир (Швейцария), с 5 по 6 – в Тоблахе (Италия), а заключительный этап соревнований, масс-старт свободным стилем, состоялся с 8 по 10 в Валь-де-Фьемме (Италия). По результатам гонки Юлия заняла четвёртое место, но это не помешало ей сохранить за собой второе место в общем зачёте, став серебряным призёром всей «Тур де Ски». Победу одержала Джессика Диггинс из США. Тройку лидеров многодневки замкнула шведка Эбба Андерссон.Эмоциональная уроженка Коми бурно отпраздновала: слёзы, радость и зажигательные танцы на подиуме. И, как решили поклонники нашей лыжницы, в танцах Юлии нет равных.– Хочу сказать огромное спасибо всем болельщикам, я прочитала тысячи пожеланий, но не отвечала, потому что старалась не сидеть в соцсетях. Даже не разговаривала с домом, дабы сэкономить энергию. Я накопила ту энергетику, которую вы отправляли мне, и выплеснула её на этой горе. Эмоционально это была самая сложная гонка в моей жизни, – после гонки со слезами радости на глазах дала интервью «Матч ТВ» Юля.Женский «Тур де Ски» третий год подряд завершается серебром российской лыжницы: теперь впервые на подиум поднялась Юлия Ступак. Россиянки завершили многодневку мощно – в топ-10 заехали ещё и Татьяна Сорина с Натальей Непряевой. Все трое – плотно в десятке сильнейших общего зачета Кубка мира.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Юлия Ступак отпраздновала свой триумф на «Тур де Ски» зажигательным танцем Она также обратилась к жителям Коми (подробности)