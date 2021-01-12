Сыктывкарский приют для собак \\"Друг\\" просит о помощи. Грядут серьёзные морозы, и многие питомцы - старички и короткошёрстные - могут просто замёрзнуть и не пережить эти несколько дней.По прогнозам, в ближайшие пару-тройку дней температура воздуха в Сыктывкаре опустится до -33 С. Некоторые волонтёры уже взяли на передержку собак домой, некоторых собак распределили в тёплые помещения приюта, неравнодушные жители столицы Коми пишут в официальной группе приюта в ВК адреса и варианты, как ещё можно помочь пёселям.- Сейчас глянула погоду на ближайшие дни и ужаснулась - до 36 градусов дойдет! - пишет в группе Светлана Уваркина. - Может, кто-то сможет взять на 2-3 дня хоть кого-то из собак приюта? Они гикнутся у нас, особенно старики. Нескольких забрали на морозы опекуны, часть мы в дом заведём, но остаются ещё десятки, которым будет очень холодно...Приют призывает не быть равнодушными и помочь собакам пережить морозы. Обратиться в приют можно через официальную группу или по номеру телефона 56-25-75.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСпасатели пришли на помощь удачно упавшей с пятого этажа кошкеПодробности чудесного спасения (подробности)