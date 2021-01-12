Новогоднее чудо в духе голливудских блокбастеров с Леонардо Ди Каприо произошло в Коми с 59-летним жителем деревни Усть-Унья Троицко-Печорского района в канун главного праздника: мужчина почти неделю провёл в морозном лесу и только стойкость и невероятная воля к жизни спасли ему жизнь. Подробностями удивительной истории с «Комсомолкой» поделился начальник Троицко-Печорского аварийно-спасательного отряда Анатолий Власов.Уехал и пропалУже не раз на деле подтверждалась выносливость и стойкость коми охотников. 24 декабря мужчина выехал на снегоходе из деревни Усть-Унья в деревню Бёрдыш по реке Унья на снегоходе и... пропал. Как позже выяснилось, техника провалилась под лёд, охотник два дня своими силами пытался вытащить «железного коня» из холодного плена реки, сам весь промок. Он развёл костёр, чтобы периодически греться и сушиться (морозы стояли -30С!!!), и даже заночевал под ближайшей елью.Почти через неделю, 30 декабря, звонок о пропаже человека поступил в Троицко-Печорский аварийно-спасательный отряд от друга пропавшего, который и сообщил, что мужчина не доехал до своей супруги в Бёрдыш. И пусть не удивляются городские жители: привычной мобильной или стационарной связи в тех краях нет – выручает спутниковая связь и просто время, когда всё-таки понимаешь, что что-то, наверно, произошло.Практически доползСлучай поразил даже сотрудников аварийно-спасательной службы. Шутка ли, замёрзшим в мокрой одежде доползти до нежилой деревни, где в результате его и обнаружили спасатели. Поисковая операция продолжалась всё это время, хотя надежды найти человека живым в такие холода на просторах Коми через столько дней практически нет.– «Буран» провалился в наледь, под которым идёт слой воды примерно 20-25 см вглубь. Мужчина не смог вытащить его самостоятельно, поэтому отправился пешком до соседней нежилой деревни Светлый Родник. В мороз он шёл по сугробам, полз, но всё-таки добрался до цели. Здесь мужчина остановился в избушке, где смог отогреться, – рассказал Анатолий Власов.В маленьких заброшенных деревнях дома часто сохранены в хорошем состоянии. Для коми охотников они и по сей день служат пристанищем во время промысла. Мужчине повезло: незадолго до его прихода в этой избушке жили два брата-охотника, поэтому в доме нашлись непортящиеся продукты, дрова и спички, избушка быстро прогрелась. Можно сказать, что коми обычаи и правильные традиции спасли нашему герою жизнь.– Спасатели вечером прибыли в Усть-Унью, а ранним утром 31 декабря выехали на поиски. И нашли пропавшего в в Светлом Роднике, он чувствовал себя хорошо, хоть и обморозился, но от госпитализации отказался, – вспоминает начальник спасотряда.Уже к обеду выживший был в родной Усть-Унье. Спасатели помогли вызволить из лёдного плена технику – под снегоходом протянули жерди, с помощью которых «Буран» вытащили на безопасную зону. Снегоход оказался в исправном состоянии – его осталось только прочистить ото льда.– Если бы на месте героя оказался неопытный охотник, то дело могло закончиться трагедией. В это время по Троицко-Печорскому району «гуляли холода» -30C и ниже! Остаётся только удивляться, как человек не только выжил, но «отделался» лёгкой степенью обморожения, – поражается Анатолий Власов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОн шесть дней полз по лесу с обмороженными ногамиНастоящее новогоднее чудо произошло в Коми (подробности)