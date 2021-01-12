Волки продолжают хозяйничать в сельских дворах Коми. На этот раз серые хищники были замечены в сельском поселении Подзь Койгородского района, где накануне произошел инцидент с домашней собакой и ее хозяйкой.Людмила Иванова (имя изменено - прим. ред.) проживает на ул. Молодёжной в многоквартирном доме с частным двором, крайним к лесному массиву. Волки облюбовали дворы, которые близки к лесу и рядом с которыми нет соседних домов. Из этих домашних хозяйств каждую зиму пропадают собаки, невольно ставшие жертвами серых хищников, рассказало ИА \\"Комиинформ\\".Ранним утром 11 января женщина проснулась от шума во дворе. \\"Слышу, какая-то возня на снегу, лая нет, но как будто кто-то борется. Сразу поняла, что это волк пожаловал. Затем возня переместилась на веранду\\", - сказала Людмила.Женщина прямо в ночной сорочке и босиком выбежала на улицу, чтобы спасти пса по кличке Малыш. Испуганная собака забилась в угол веранды и не подавала ни звука. Волк к этому моменту успел покинуть крыльцо и пытался перепрыгнуть забор через огород. Женщина разбудила мужа, тот спросонья стал заряжать ружье. Когда пенсионер вышел во двор, волка уже не оказалось.Как только на улице посветлело, супружеская пара стала изучать место собачье-волчьей \\"драки\\". Как выяснилось, во двор прибыл не один, а два волка. Тот, что поменьше, стоял у калитки, второй, крупный, перепрыгнул через ворота, сделал два прыжка по два метра и оказался у будки, где спала собака. Затем начался бой между хозяином двора и незваным гостем.Судя по следам, драка переместилась к дровам, собака и волк опрокинули листы жести, сложенные на дровах. Затем волчьи следы вели к забору через огород, он его перепрыгнул и убежал в лес.После нападения на Малыша волки утащили с цепи овчарку в другом дворе. В 04:30 хозяева также услышали возню во дворе и собачий лай. Выйдя на улицу, хозяин в темноте увидел свору. Подумав, что это собаки, он вернулся в дом. А утром его ждала неприятное зрелище: окровавленный ошейник и разбросанные по снегу внутренности.Сообщение о съеденной собаке мужчина передал в администрацию сельского поселения, потребовав предпринять меры.Администрация Подзи в официальном сообщении к жителям указала номера семерых местных охотников, которые будут нести дежурство. Также администрация призывает других охотников, желающих оказать помощь.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Все чаще волки бесстрашно выходят из лесаОказалось, что в этом есть вина людей (подробности)