Экс-министр культуры Коми Владимир Юрковский к своим обязанностям начальника управления культуры МО ГО \\"Сыктывкар\\" приступит с 13 января, рассказывает БНК.От комментариев о целях на новом посту он отказался. По информации ИА, перед ним стоит задача по проведению 100-летнего юбилея Коми.Напомним, сейчас управление культуры столицы республики возглавляет Олег Елфимов. На момент беседы с Владимиром Юрковским соответствующих изменений на сайте Сыктывкара не было.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНазначили главу нового министерства Коми (подробности)