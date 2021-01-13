«Лучшим спортсменом месяца» в декабре в Коми стала Юлия Ступак – серебряный призер этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Итоги конкурса подвела конкурсная комиссия минспорта региона.Для участия в конкурсе претендентами были предоставлены в адрес ведомства заявки на участие в республиканском конкурсе с указанием результатов и копий протоколов соревнований, заверенные руководителями учреждений и организаций. В итоге лучшей стала Юлия Ступак – серебряный призер этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Решение было принято членами комиссии единогласно.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Юле эмоционально тяжело даются отлучки от семьи»: ценой победы лыжницы из Коми на «Тур де Ски» поделился её муж Никита СтупакИз декрета — в серебро и танцы: Юлия Ступак – вице-лидер многодневной гонки (подробности)