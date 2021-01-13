Всероссийский эпистолярный конкурс «Лучший урок письма» приступил к приёму заявок. Принять участие могут учащиеся школ, училищ, вузов, а также директоры и преподаватели учебных заведений и молодёжных организаций.Участниками конкурса могут стать учащиеся средних школ, вузов, колледжей, кадетских корпусов, суворовских училищ, художественных студий, которые подготовили свои конкурсные работы по одной из номинаций, а также директора, преподаватели школ и вузов, руководители детских творческих объединений, молодежных общественных организаций – авторы методики организации и проведения урока создания письма.Школьники из Коми ежегодно становятся лауреатами и призерами конкурса. В 2020 году ученик МОУ «СОШ № 9» г. Сыктывкара Семён Сорвачёв занял первое место в номинации «Один день банка в 2030 году: как он выглядит, кто им управляет, какие применяются технологии?». Лауреатом конкурса в номинации «Есть такая профессия – Родину защищать» стала ученица МБОУ СОШ с. Мутный Материк Валерия Терентьева. Они награждены Дипломами и памятными подарками.Положение о конкурсе можно прочитать ЗДЕСЬ.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Коми пройдет конкурс самодеятельного художественного творчества «Солдаты антитеррора» (подробности)