Удивительный отклик получило сообщение с призывом для подписчиков группы приюта для собак \\"Друг\\" взять в морозные дни в тепло питомцев приюта. Только за вчерашний день 32 собаки нашли себе убежище у волонтёров и просто добрых неравнодушных людей.Спасибо!- Просто не ожидали такого \\"нашествия\\"! Машины шли одна за одной, люди приезжали целыми семьями, со своими питомцами, с бабушками и дедушками, готовы были взять любого, не выбирая! - пишут админы группы отзыв.Во всей суматохе сотрудники приюта успевали только раздавать собачек и записывать их имена, чтобы никого не упустить, когда погода наладится. В ближайшие дни, почти до субботы, в Сыктывкаре ожидается периодическое понижение температуры до -35С.- Вежай, Парч, Черныш, Тиша, Серый, Тимка, Яг, Джекки, Гром, Раджа, Багир, Шериф, Рэм, Альгерт, Бимка-Димка, Зорро, Шахтёр, Бред Пит, Натан, Буткан, Хари, Зидан, Пушок, Дамка, Ярик, Живчик, Анкер, Ромка, Гуляш, Джек Нювчимский, Джесси, - эти \\"старички\\" и гладкошёрстные пёсели уже нашли убежище на время холодов.Работники приюта напоминают, чтобы спасители собачек не забывали поить братьев наших меньших, так как после мороза животные могут испытывать сильную жажду и жар.Нужна помощьСейчас приют продолжает взывать о помощи. Но предупреждает, что более или менее лояльных зверей разобрали вчера, остались цепники, которые, скорее всего, могут не ужиться с другими животными, особенно с кошками (и знать наверняка не получится). Также у цепников могут быть проблемы с туалетом, ведь многие из них никогда не жили в квартирах.- В идеале собак можно разместить в отдельную комнату без контакта с другими животными и с закрытием глаз на возможные погрешности в плане туалета. Некоторые из цепников уживутся с собаками-девочками, - пишут в группе волонтёры.В приют можно приехать ежедневно с 9 до 13 часов дня. Подробную информацию о животных можно узнать по телефону 56-25-75.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПриют для собак \\"Друг\\" в Сыктывкаре ищет передержку для питомцев на время морозов: холода могут быть смертельно опасны для животных (подробности)