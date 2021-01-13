Ухтинская городская поликлиника с 14 января начинает вакцинацию взрослого прикрепленного населения от коронавируса.Вакцинация проводится отечественной вакциной Гам-КОВИД-Вак, торговая марка \\"Спутник V\\" — это двухкомпонентная векторная вакцина против COVID-19, разработанная специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.Вакцинации не подлежат:- Лица, переболевшие COVID-19 и лица, имеющие положительные результаты исследования на наличие IgМ и IgG к вирусу SARS-CoV-2;- Лица, имеющие противопоказания к вакцинации:- поливалентная аллергия, тяжелые аллергические реакции в анамнезе; острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний;- женщины беременные и планирующие беременность;- женщины в период грудного вскармливания;- лица в возрасте до 18 лет.Перед вакцинацией проводится осмотр пациента врачом-терапевтом с измерением температуры, сбором эпидемиологического анамнеза, определение сатурации, ЧСС, АД, аускультацией дыхательной и сердечно-сосудистой систем, осмотром зева и заполнением Формы осмотра с обязательным взятием информированного добровольного согласия.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОни решились на вакцинацию от коронавируса35 человек из Усинска (подробности)