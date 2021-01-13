В Воркуте на Крещение не будут обустраивать купель из-за Covid-19, сообщает заполярная мэрия.В Воркуте отменены традиционные массовые мероприятия, посвященные одному из главных праздников православных христиан Крещению Господню. Решение приняло руководство города в рамках реализации противоэпидемических мероприятий с целью нераспространения новой коронавирусной инфекции и действующих ограничений на проведение массовых мероприятий.В прошлые годы центром проведения праздника была выбрана зона отдыха «Заречное» на реке Воркута. Здесь обустраивали центральную купель, у которой проводился Чин освящения воды. Для желающих окунуться в иордань устанавливали палатку с подогревом, организовывали автобусные маршруты из центра города до места проведения праздника.В 2021 году воркутинцев приглашают отметить праздник в местных храмах, где можно будет набрать освященную воду.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРекомендации от Роспотребнадзора Коми о крещенских купанияхКому нельзя окунаться в прорубь (подробности)