В Коми вновь увеличилось число зараженных COVID-19. Новые данные публикуются каждый день, а эпидемиологическая ситуация находится под контролем.Так, за последние сутки коронавирус был выявлен у ещё 205 человек. Общее количество зараженных в Коми достигло 33 570 пациентов.За сутки с выздоровлением было выписано 267 пациентов (за всё время – 31 814). Смертью закончилось ещё 3 случая заболевания (за всё время – 633).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Я был как рыба на льду\\": история сыктывкарца, которого коронавирус на месяц приковал к больничной койке (подробности)