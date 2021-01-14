Наталья Якимова назначена на должность министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Соответствующее распоряжение подписал Глава Республики Коми Владимир Уйба.Распоряжение Главы Республики Коми от 14 января 2021 года № 2-р1. На основании статьи 84 Конституции Республики Коми, статьи 7 Закона Республики Коми «О Главе Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе исполнительной власти Республики Коми» назначить Якимову Наталью Владимировну на должность министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми.2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ