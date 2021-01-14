В Сыктывкаре Крещенские купания пройдут с соблюдением мер профилактики коронавируса - в масках и с соблюдением дистанции. В столице Коми обустроят четыре купели.Где купаться?Крещение состоится традиционно 19 января. В этот день в 9:00 часов начнётся Божественная литургия в Свято-Стефановском Кафедральном Соборе. С 10:30 до 12:00 часов пройдет Крестный ход до купели по маршруту: Епархиальное управление – ул. Ленина – Свято-Стефановский кафедральный Собор – ул. Свободы – ул. Кирова – ул. Кутузова – купель на правом берегу реки Сысола в районе понтонного моста на Заречье.В 12:00 часов здесь начнется Великое освещение воды, после чего пройдут Крещенские купания до 24:00 часов.Также купель будет установлена в местечке Красная гора. Освящение воды начнётся в 00:00 часов 19 января, с 00:30 до 22:00 будет проходить крещенское купание.В Эжвинском районе купель будет обустроена на реке Вычегде в районе лодочной станции. Освящение воды начнётся 18 января в 15:00, после чего начнутся купания, которые продлятся до 20:00 часов 19 января.Крестный ход пройдет также в пригородном поселке Нижний Чов. Ход до купели начнется в 00:30 часов в ночь на 19 января от ул. Рейдовой, 7. Освящение воды начнется в 00:45 часов, а крещенское купание будет проходить с 01:00 до 24.00 часов.БезопасностьВ местах обустройства купелей будут установлены палатки с обогревом для переодевания и рециркуляторами. Также будут обустроены пешеходные дорожки, подъездные пути, стоянки для автомобилей по ул. Кутузова возле понтонного моста и в Заречье.В прорубь в виде креста опустят деревянное сооружение и оборудуют ступеньки. Для обеспечения безопасности и соблюдения социальной дистанции и масочного режима в палатках возле купели и на тротуарах будут дежурить спасатели, сотрудники правоохранительных органов и народные дружинники.С комфортомМежду тем окунуться в освященную в Сыктывкаре можно будет и в бассейне «Орбита». Обряд освящения воды будет проведен настоятелем Свято-Казанского храма архимандритом Филиппом. Вход будет разрешен с 22:00 до 02:00 (стоимость 120 рублей).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Прилузье откроют три оборудованные купелиРассказываем, где можно будет окунуться в Крещение (подробности)