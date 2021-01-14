Жители дома №17/2 по Сысольскому шоссе остались без холодной воды. Во всём виновато ТСЖ, которое вовремя не отремонтировало коммуникации. Поэтому из-за морозов водовод вышел из строя. Из кранов жильцов течёт только кипяточек.К решению проблемы подключились коммунальные службы Сыктывкара. Руководство города совместно с «Сыктывкарским водоканалом» приступили к аварийным работам. Бригада уже выехала на место и проводит диагностику, обследование состояния сетей, после чего будет принято решение о дальнейших действиях по восстановлению водоснабжения.Работы планируется завершить к 16 часам сегодня. ТСЖ, конечно же, получит счёт за восстановительные работы.Напомним, по прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми» с 11 по 16 января 2021 года на территории Республики Коми продлится аномально холодная погода. Низкая температура может стать причиной пожаров, дорожно-транспортных происшествий, аварийных ситуаций в жилищно-коммунальной системе. Будьте бдительны и аккуратны!ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПогода в Коми на 14 январяГде объявили актированные дни для школьников (подробности)