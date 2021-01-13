В Коми число заболевших коронавирусом с начала пандемии превысило 33 тысячи человек. Данные публикует стопкоронавирус.рф.По данным на 11 утра 13 января, в Коми выявлено и подтверждено 33 365 фактов заражения среди населения. В их числе 212 случаев было отмечено за последние сутки. Среднее число регистрируемых случаев болезни который день идет на спад.За сутки было выписано по выздоровлению 275 пациентов, за весь период от коронавируса излечились 31 547 человек. Количество смертей среди пациентов с подтвержденным диагнозом за сутки увеличилось на пять. Всего в Коми скончались 630 человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕИз-за морозов сыктывкарские школьники останутся дома (подробности)