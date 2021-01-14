В Республике Коми развёрнуты и готовы под приём пациентов с COVID-19 и пневмонией в 13 медицинских организациях 2027 коек. Фактически занято 1113 коек. Из них обеспечены кислородом 1162 койки, оснащены аппаратами искусственной вентиляции лёгких – 170 коек, сообщает пресс-служба главы Коми.На территории республики создано четыре специализированных структурных подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь гражданам с симптомами ОРВИ и COVID-19. Организована работа бесплатного такси для подвоза пациентов на приём в эти амбулаторные центры. Амбулаторное лечение получают 2799 человек с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19.В Республику Коми поступила вакцина ГАМ-КОВИД-ВАК в количестве 4400 доз. Вакцина поставлена в медорганизации республики. Организована предварительная запись на вакцинацию через портал «Госуслуги» и на сайте медицинских организаций. По состоянию на 13 января I компонент вакцины против COVID-19 получили 411 человек, II компонент – 82 человека.В республике завершена прививочная кампания против гриппа, охват составил 61,4 % от общего населения.Медицинскую помощь больным COVID-19 оказывают 3 тысячи медицинских работников. При этом сохраняется потребность в медицинских кадрах для обеспечения деятельности развёрнутых инфекционных коек и медорганизаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.Привлечение медицинских работников организовано за счёт резерва медработников с высшим и средним медицинским образованием, добровольно выразивших согласие для направления в медорганизации, имеющие дефицит кадров.Также организовано привлечение студентов старших курсов медицинского института, колледжей к оказанию медпомощи на должностях среднего и младшего медицинского персонала, волонтерами. Привлечено 138 студентов-медиков Сыктывкарского государственного университета, 26 студентов, обучающихся по программам среднего профобразования.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ