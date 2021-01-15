Ежедневно в новостях мы то и дело слышим: то там волки возле деревни бродят, то здесь на селе серые дворовую собаку утащили, то потапычи вдруг поднялись из зимней спячки и норовят пообщаться. Что происходит с дикими животными и почему в этом году так много случаев, связанных с нападением зверей на населенные пункты, «Комсомолке» рассказал охотник с 30-летним стажем из Троицко-Печорского района Владимир Пыстин.И волкиПо мнению бывалого охотника, животные и раньше выходили из леса к населённым пунктам, но сейчас из-за увеличения популяции особей, случаи участились.– Раньше охотников было больше, и отношение к этому процессу было иное: они отстреливали волков, считая, что увеличение численности этих хищников представляют опасность как жителям, так и лесным животным, – рассказал Владимир Иванович.И правда, ситуация сейчас непростая. Теперь волки стали санитарами леса. Людям, которые просто так убьют животное, грозит штраф. Они в лесу могут добыть пропитание – стая волка может атаковать лося, например. Но у них сейчас есть альтернатива – им безопаснее, быстрее и легче выбраться в населённый пункт и там поймать добычу.Популяции этих хищников мигрируют к Северу. Если раньше в Троицко-Печорском районе, например, могли быть замечены 1-2 особи, теперь уже есть целые стаи. И не мудрено, они размножаются, стаи увеличиваются и становятся сильнее и опаснее для других животных и людей, – добавил охотник.И медведиПугают жителей Коми не только волки, но и косолапые. Голодные и недоспавшие – они несомненно представляют большую опасность населению.– Медведи сейчас не имеют спроса у охотников: ценный медвежий жир можно заменить аптечными лекарствами, шкура не востребована, мясо съедобно только после экспертизы, да и многие его не едят. На отстрел нужна лицензия к тому же. Медведи всегда выходили в населённые пункты – летом тоже замечаем вблизи поселка следы. Этой зимой шатун в Приуральский приходил аж с верховья Илыча, с бывшей деревни Сарьюдiн, – отметил Владимир Пыстин.По мнению охотника, причины, которые поднимают мишек из зимней спячки, может быть несколько.– Может он плохо подготовил берлогу, и когда в ноябре случилось потепление, там образовались протечки, и это разбудило зверя. Возможно, он сделал плохой жировой запас летом и осенью – мог проснуться от голода, либо был ранен каким-нибудь охотником, в этом случае проснулся из-за боли от ранения. В нашем случае медведь мог выйти в населённые пункты по капканам и силкам, – заключил охотник.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Он был любимцем семьи»: в посёлке Коми домашняя собачка спасла 10-летнего хозяина от волка Маленький отважный терьер отдал свою жизнь за мальчика (подробности)