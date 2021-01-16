Семья срочно хочет есть! Итак, что у нас в холодильнике? Мда, негусто, как говорится, «мышь повесилась»: «столетний» но все еще приличный кочан капусты, репчатый лук и пара яиц. Прекрасно! Раздобудем в шкафу муку и соль. Буквально 15 минут — и на столе появятся ароматные капустные оладьи.Готовятся они максимально просто, а продукты, как вы успели заметить, более чем доступные. А если сковорода у вас антипригарная, то и жарить можно без масла — это для тех, кто на диете.РЕЦЕПТ ОЛАДЬЕВ ИЗ КАПУСТЫКАПУСТА (400 г.)КЕФИР 1% (200 мл.)ЯЙЦО (1 шт.)ЛУК (1 шт.)МУКА ЦЕЛЬНОЗЕРНОВАЯ (5 ст. л.)РАЗРЫХЛИТЕЛЬ (1/3 ч. л.)СОЛЬ, ПЕРЕЦ (по вкусу)ШАГ 1:капусту нашинковать как можно мельче, посыпать солью и помять руками, чтобы она стала мягкой и пустила сок.ШАГ 2:на крупной терке натереть лук, добавить в капусту. Перемешать с кефиром, яйцом, мукой и разрыхлителем. Тесто должно стать по консистенции как густая сметана.ШАГ 3:на сковороде разогреть немого масла, жарить оладьи на среднем огне до золотистого цвета.ШАГ 4:готовые оладьи складывать на бумажное полотенце. Подавать со сметаной.ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМы узнали о необычных увлечениях известных людей в Коми. Они собирают ложки, ангелочков, мебель, марки, старинные рецепты (подробности)