Сегодня все православные христиане отмечают Крещение Господне. На организованные купели с утра начали подтягиваться верующие, чтобы воспроизвести обряд омовения и наполнить святой водой свои чаши.У купели на правом берегу реки Сысолы с утра был небольшой ажиотаж – православные сначала присутствовали на Божественной литургии в Свято-Стефановском Кафедральном Соборе, только потом отправились Крестным ходом до места омовения по маршруту: Епархиальное управление – ул. Ленина – Свято-Стефановский кафедральный Собор – ул. Свободы – ул. Кирова – ул. Кутузова – р. Сысола.Сыктывкарцы, желающие набрать освящённой воды в тишине, пришли к купели пораньше, пока не явились участники Крестного хода. Вот подошла молодая пара – девушка тепло одета (пуховик, пимы), а парень в шортах. Парень перекрестился и лихо опустился в прорубь.Для удобства в прорубь опущено деревянное сооружение – ступеньки для спуска и подъёма из воды.Для набора воды рядом с купелью находится прорубь в виде креста.- Я пришёл набрать только воды, купаться зимой в проруби не позволяет здоровье. Я верю в чудотворное свойство крещенской воды, не зря она не портится целый год, - рассказал Алексей Р., набирая воду из проруби.Рядом размещены палатки с обогревом и рециркуряторами для переодевания, дежурят спасатели, сотрудники правоохранительных органов и народные дружинники.Обустроены пешеходные дорожки, подъездные пути, стоянки для автомобилей по улице Кутузова возле понтонного моста и в Заречье.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНе превращайте обряд в пыткуКому купаться в Крещение смертельно опасно (подробности)