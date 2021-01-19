Помните Лидию Уляшеву? Да-да, ту самую живенькую диско-бабушку, которая стала известной на всю страну благодаря своим зажигательным танцам на танцполах крупных столичных праздников. Ту самую, которая отожгла с Киркоровым на его же концерте! Сейчас Лидия Витальевна приехала покорять Сыктывкар: о своей жизни в столице республики пенсионерка рассказала «Комсомолке».И дрова колола, и снег таскалаЛидия Витальевна родилась в селе Помоздино Усть-Куломского района Республики Коми 1 сентября 1958 года. Мама работала в детскому саду, папа возил лес. Лидия Витальевна — средняя сестра в многодетной семье, при этом у сестёр был старший брат, но, к сожалению, его уже давно нет. В детстве Лидия Витальевна мечтала стать певицей и танцовщицей, однако судьба распорядилась иначе. Большую часть жизни она проработала в родном селе: «и дрова колола, и снег таскала», при этом всегда рвалась в столицу. Семейная жизнь не сложилась: ни мужа, ни детей, ни внуков. «Обидно, что сейчас рядом нет родного человека, к которому можно прижаться плечом», – сетует бабушка.Покорение столицыС 2017 года Лидия Витальевна начала посещать концерты известных артистов: Леонид Агутин, Григорий Лепс, Елена Василёк, группа «На-На», Валерий Леонтьев, Марина Девятова, группа «Руки Вверх», Тима Белорусских, Ярослав Евдокимов. Последний заметил бабушку в зале, пригласил в гримёрную, вручил пакет с фруктами и тысячу рублей. Но наибольшую славу диско-бабушке принёс концерт Филиппа Киркорова, с ним она станцевала прямо на сцене и прославилась на всю страну. «Даже на телевидение приглашали, но из-за коронавируса не получилось», – делится Лидия Витальевна.Мечта детстваВ прошлом году Лидия Витальевна окончательно решила осуществить свою мечту детства и перебралась в столицу Коми. Однако ей пришлось столкнуться с множеством проблем, например, отсутствием жилья и работы. Так, бабушка остановилась в хостеле, где необходимо платить 300 рублей за сутки. В октябре 2020 года она встала на учёт по безработице и по сей день активно ходит на собеседования к потенциальным работодателям. В столице у бабушки есть племянница, но с ней бабушка не поддерживает отношения уже много лет. «Только с Костиным Ильёй знакома. Помогает мне много», – подметила Лидия Витальевна.Несмотря на все трудности, диско-бабушка не теряет оптимизма, ходит в кино и с нетерпением ждёт концертов любимых артистов, а всех жителей республики поздравляет со всеми наступившими праздниками и желает всего наилучшего!Стану твоей бабушкойКоординатор благотворительного проекта помощи бездомным «Сытый гражданин» Илья Костин с Лидией Витальевной познакомился прошлой осенью:– Лидия Витальевна энергичная, умная, открытая, честная, общительная, заряжает энергией. С ней общаешься и понимаешь, что не всё в жизни потеряно! В прошлом году наш волонтёр Лариса Николаева увидела, что пожилая женщина зашла погреться в аптеку и сказала, что ей негде ночевать.Администрация готова выделить жильё из маневренного фонда, но, к сожалению, только за городом. Но мечтой Лидии была столица, а не пригород. Она хочет в свободное время выходить гулять на Стефановскую площадь, по магазинам, общаться с людьми и в идеале найти работу в шаговой доступности. Мы ищем оптимальное жильё и работу, оказываем разностороннюю помощь. Иногда Лидия приходит на точку пункта раздачи горячей еды.А ещё Лидия Витальевна хочет стать моей бабушкой: у тебя, говорит, нет бабушки, а у меня внука. Не скрою, эти слова тронули за душу!ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Баба Лида, где ты?» Знаменитую диско-бабушку из Коми ищет концертное агентствоУроженке Усть-Куломского района гарантируют бесплатный проход на выступления звезд (подробности)