Коронавирус в Коми 22 января 2021: количество инфицированных перевалило за 35 тысяч

Коронавирус собирает новые жертвы. Фото: из архива "КП"

В Коми за минувшие сутки диагноз COVID-19 услышали еще 170 человек. Такие данные опубликованы на сайте федерального штаба стопкоронавирус.рф. Общее число зараженных, по состоянию на 22 января, достигло отметки в 35 066 человек.

За все время пандемии побороть болезнь сумели 33 637 жителя республики. Только за прошедшие 24 часа этот показатель вырос на 187 человек. Опубликованы и данные, отражающие смертность от вируса. Жертвами COVID-19 стали 655 пациентов. За сутки от COVID-19 скончались ещё три человека.

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