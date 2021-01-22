«Я хочу доказать, что меня оговорили»: экс-министр внутренних дел Виктор Половников

Заседание суда по делу Виктора Половникова Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

В Сыктывкарском городском суде проходит очередное заседание по делу экс-министра внутренних дел Коми Виктора Половникова, на котором должны заслушать свидетелей со стороны обвинения. Виктор Николаевич пребывал в добром расположении духа. До судебного заседания журналистам удалось пообщаться с обвиняемым.

– Признаёте ли вы себя виновным?

– Нет, не признаю. Я считаю, что меня оговорили.

– Мотив людей, которые оговорили?

– Чтобы самим избежать уголовного ответственность в той мере, которая должна была быть приписана. Это подтверждается тем, что в то время, как я нахожусь под стражей, те лица, которые непосредственно получали деньги от предполагаемого взяткодателя, по версии следствия, они находятся на свободе, свободно передвигаются по территории России, несмотря на то, что у Шабаева была избрана мера пресечения – домашний арест, тем не менее ему была предоставлена возможность выезжать в Москву и Казань, а также общаться с другими лицами, которые проходят по уголовному делу.

Заседание суда по делу Виктора Половникова Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Виктор Половников не сообщил, сколько адвокатов работает над его делом. Также он отметил, что условия содержания в камере считает соответствующими, претензий и нареканий никаких нет.

– Отношения с сокамерниками у нас доброжелательные, встречи с родственниками разрешены. Коронавирусом я не болел, – подытожил обвиняемый.

Заседание суда по делу Виктора Половникова Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Напомним, министром внутренних дел Коми Виктор Половников стал в 2015 году. В прошлом году его обвинили в получении взятки в 12,5 млн рублей от известного в Сыктывкаре бизнесмена Сергея Ситникова. Следствие считает, что посредниками при передаче взятки стали адвокат Маргарита Мартиросян и экс-глава УВД по Татарстану Фаяз Шабаев. Последний и дал компромат на Виктора Половникова следователям. Сейчас экс-руководитель республиканского МВД находится под стражей, но адвокаты собираются добиться отмены его ареста.

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