Жители Сыктывкара массово вышли на прогулку в -20 C

Театральная площадь. Фото: Нина Юшкова

В Сыктывкаре на Театральной площади собралась толпа протестующих в рамках несанкционированного митинга.

Театральная площадь. Фото: Нина Юшкова

Спустя час митинг был окончен. Мероприятие прошло относительно спокойно.

Прогулка по ул. Коммунистической Фото: Нина Юшкова

В 14.00 возле Театра оперы и балета люди развернули плакаты, начали скандировать лозунги.

Главный активист. Фото: Нина Юшкова

Площадь была оцеплена полицейскими автомобилями, стражи порядка периодически напоминали собравшимся, что митинг несанкционированный и его проведение противоречит законодательству Российской Федерации.

Стражи порядка. Фото: Нина Юшкова

При этом полицейские никого не трогали, только вежливо следили за происходящим.

Прогулка по ул. Коммунистической Фото: Нина Юшкова

Стражи порядка контролировали движение на дорогах (например, перекрестке Коммунистическая - Первомайская), когда митингующие через полчаса протеста двинулись от Театральной площади к Стефановской.

Перекресток Коммунистическая - Первомайская. Фото: Нина Юшкова

На главной площади столицы Коми лозунги возобновились. Памятник вождю народов был полностью окружен сыктывкарцами.

Стефановская площадь. Фото: Нина Юшкова

По непроверенным данным, на митинг собралось порядка тысячи человек.

Стефановская площадь. Фото: Нина Юшкова

Ровно в 15.00 митинг закончился. Толпа хлынула снова в центр, но по разным улицам - Ленина и Коммунистической.

Театральная площадь Фото: Нина Юшкова

Как позже сообщили телеграм-каналы, после сыктывкарского митинга был задержан его активный участник Григорий Каблис.

Григорий Каблис. Фото: Эрнест Мезак.

Митинг также прошел в Ухте. Тоже спокойно.

В Воркуте также прошел одиночный пикет.

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