Жители Сыктывкара массово вышли на прогулку в -20 C

Театральная площадь.
Фото: Нина Юшкова
В Сыктывкаре на Театральной площади собралась толпа протестующих в рамках несанкционированного митинга.
Театральная площадь.
Фото: Нина Юшкова
Спустя час митинг был окончен. Мероприятие прошло относительно спокойно.
Прогулка по ул. Коммунистической
Фото: Нина Юшкова
В 14.00 возле Театра оперы и балета люди развернули плакаты, начали скандировать лозунги.
Главный активист.
Фото: Нина Юшкова
Площадь была оцеплена полицейскими автомобилями, стражи порядка периодически напоминали собравшимся, что митинг несанкционированный и его проведение противоречит законодательству Российской Федерации.
Стражи порядка.
Фото: Нина Юшкова
При этом полицейские никого не трогали, только вежливо следили за происходящим.
Прогулка по ул. Коммунистической
Фото: Нина Юшкова
Стражи порядка контролировали движение на дорогах (например, перекрестке Коммунистическая - Первомайская), когда митингующие через полчаса протеста двинулись от Театральной площади к Стефановской.
Перекресток Коммунистическая - Первомайская.
Фото: Нина Юшкова
На главной площади столицы Коми лозунги возобновились. Памятник вождю народов был полностью окружен сыктывкарцами.
Стефановская площадь.
Фото: Нина Юшкова
По непроверенным данным, на митинг собралось порядка тысячи человек.
Стефановская площадь.
Фото: Нина Юшкова
Ровно в 15.00 митинг закончился. Толпа хлынула снова в центр, но по разным улицам - Ленина и Коммунистической.
Театральная площадь
Фото: Нина Юшкова
Как позже сообщили телеграм-каналы, после сыктывкарского митинга был задержан его активный участник Григорий Каблис.
Григорий Каблис. Фото: Эрнест Мезак.
Митинг также прошел в Ухте. Тоже спокойно.
В Воркуте также прошел одиночный пикет.
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