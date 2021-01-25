В Усинск поступило 300 доз вакцины от COVID-19

В декабре прошлого года кампанию по вакцинации в Усинске начали с тех, кто "на передовой" - медицинских работников. Фото: Усинская больница.

В Усинскую центральную районную больницу поступила новая партия вакцины против COVID-19 - 300 доз отечественной вакцины "Гам-КОВИД-Вак" от коронавирусной инфекции. Она предназначена для вакцинации жителей города и района.

О впечатлениях

Чтобы поддержать необходимый температурный режим — не выше минус 18 градусов, — препарат перевозят и хранят в морозильных камерах. Специалисты проверяют все упаковки на соблюдение правил транспортировки.

В декабре прошлого года кампанию по вакцинации в Усинске начали с тех, кто "на передовой" - медицинских работников. Вакцина от коронавируса вводится двумя этапами с перерывом в 21 день. Одной ампулы достаточно, чтобы привить сразу пять человек.

Поступившие в Усинск 300 доз отечественной вакцины "Гам-КОВИД-Вак" предназначены в первую очередь для людей группы риска. Фото: Усинская больница.

На сегодняшний день 2 компонента вакцины "Гам-КОВИД-Вак" получили 35 медработников больницы. Они делятся своими впечатлениями:

- Вакцину оба раза перенесла прекрасно. Не было абсолютно никаких симптомов: ни слабости, ни утомляемости, ни повышения температуры. Если честно, после первой прививки так закрутилась на работе, что вообще забыла о уколе, - поделилась своими впечатлениями зав женской консультацией УЦРБ Елена Севастьянова. - Единственное, на месте укола было небольшое покраснение, которое быстро прошло.

- После первого введения вакцины, каких то негативных реакций не почувствовал вообще, - вспоминает рентгенолаборант нашей больницы Роман Канахин. - На втором этапе столкнулся с ломотой в теле, но температура не поднималась. После каждого введения препарата все привитые в течение получаса находятся под наблюдением медиков.

Не у всех медиков прошло всё так гладко, были и реакции, не являющиеся осложнениями. В их числе - повышение температуры тела, общее недомогание и головная боль. Но как уверяют врачи, уже буквально на следующий день самочувствие улучшилось, а через пару дней всё полностью прошло.

Не у всех медиков прошло всё так гладко, были и реакции, не являющиеся осложнениями. В их числе - повышение температуры тела, общее недомогание и головная боль. Фото: Усинская больница.

Для группы риска

Поступившие в Усинск 300 доз отечественной вакцины "Гам-КОВИД-Вак" предназначены, в первую очередь, для людей группы риска. Тем, для кого коронавирус представляет наибольшую опасность: людям категории 60+, имеющим заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, эндокринной системы – ожирение, сахарный диабет.

– Обезопасить от коронавируса очень важно, в первую очередь, пожилых и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Они переносят инфекцию особенно тяжело, – рассказывает зав взрослой поликлиникой Юлия Сорвачёва. – Перед прививкой мы измеряем температуру, фиксируем частоту сердечных сокращений, частоту дыхания, слушаем сердце и легкие, узнаем о самочувствии и уточняем, есть ли у человека на что-либо аллергия, переболел коронавирусом или нет, и многое другое.

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