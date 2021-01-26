Новогодние ёлки воркутинцев согревают приют для бездомных животных

Фото: региональный оператор Севера

В Воркуте региональный оператор Севера ёлки, собранные на контейнерных площадках, направил в приют для бездомных животных. Вместе с деревьями отвезли и крупно габаритные отходы, которые можно использовать в качестве дров для обогрева помещений.

Фото: региональный оператор Севера

Как сообщила Елена Бухвостова, волонтёр «Воркутинского общества безнадзорных животных», сегодня в приюте содержится 140 собак. Живут они за счёт пожертвований воркутинцев и одна из вечных проблем – это дрова, потому как в помещениях печное топление. Сейчас региональный оператор рассматривает возможность снабжать приют КГО, которое можно использовать как дрова.

Фото: региональный оператор Севера

Новогодние ёлки сейчас собирают и в Ухте. Деревья отправятся в приют для бездомных животных «Добрый город». В приюте также нет отопления и еду для животных готовят на печках.

Проведение подобных акций позволяет не только помогать приютам для бездомных животных, но и снижает количество отходов, завозимых на полигон. Акция по сбору новогодних ёлок проводится уже второй год. Как показала практика, люди готовы сдавать деревья на переработку, поэтому в следующем году предприятие намерено расширить географию территорий, участвующих в акции по сбору и утилизации новогодних ёлок.

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