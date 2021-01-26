«Папа шёл по мели, шутил, что потопится»: в чём секрет семейного счастья семьи Хоптевых из Приуральска?

Счастливы вместе! Фото: из личного архива

Сегодня весь мир отмечает романтический праздник — День супруга, призванный напомнить нам о любви друг к другу. «Комсомолка» пообщалась с жителями Коми и узнала некоторые секреты семейного благополучия. Наши герои — супруги Хоптевы из Приуральска Троицко-Печорского района Республики Коми.

Любовь не перестаёт

В далёком октябре 1959 года в Троицко-Печорском районе на базе мастерского участка Мортъю на левом берегу реки Илыч был образован Приуральский лесопункт. В новый посёлок съехались труженики со всего Союза – молодые, красивые, холостые! Так и Светлана Мусинская приехала в Приуральский работать продавцом в магазине.

Работа в лесу. Фото: из личного архива

– Привезли её к шестиквартирке, шёл дождь. В квартиру дверь была заперта изнутри, соседка отлучилась с дома, а ключей запасных ещё не выдали. По счастливой случайности соседями оказалась семья Хоптиных, и второй сын семьи Николай (мой папа!) отважно ринулся на помощь! Он залез в открытую форточку, открыл дверь и впустил в дом маму, – рассказала старшая дочь четы Хоптиных Татьяна.

Николай влюбился с первого взгляда и на всю жизнь! Начались ухаживания, которые Светлана поначалу не принимала.

– Однажды он здорово подшутил над мамой. Он решил её напугать. Мама тогда не знала, что на Илыче есть мелководье. Отец пошёл на мель, стал ползти вброд на коленках к середине реки выкрикивая, что потопится, если она отвергнет его чувства. И так натурально! Мать бросилась в реку его спасать – бежит-бежит, а там её и по пояс вода не скрывает, – улыбается Татьяна.

Подарки для любимых

22 июля 1972 года влюблённые официально стали мужем и женой – гуляла в этот день вся деревня!

22 июля 1972 год. Свадьба. Фото: из личного архива

Вскоре Светлана забеременела, а Николая в декабре 1972 года призвали служить Отчизне. Вернулся он с армии, когда дочери было уже два года. Тогда жизнь заиграла новыми красками. В 1976 году на свет появилась младшая дочка Галина.

Молодожёны. Фото: из личного архива

– Отец всегда нас удивлял, организовывал семейный досуг. Мы всей семьёй любили выбираться на природу – отец даже брал нас с собой на рыбалку и охоту. Я очень любила такой отдых и поэтому, когда родители меня не хотели брать с собой, я прибегала на речку и пряталась в багажник лодки «Крым», всегда надеясь, что меня не заметят и возьмут с собой, – вспоминает младшая дочь Галя.

Хоптины остались жить в посёлке, завели хозяйство – держали кур, свиней, кроликов, корову. Со временем дочери Татьяна и Галина упорхнули из семейного гнёздышка, появились внуки, но любовь между супругами крепнет с каждым годом.

Вся семья в сборе. Фото: из личного архива

– Сейчас, когда отец выезжает в город без мамы, то ходит по магазинам и покупает ей подарки – красивые блузки и сорочки, всё, что он хочет видеть на своей любимой. Мама тоже знает, чем удивить отца – новый рюкзак для похода в лес присмотрит, хорошие резиновые сапоги, – добавляет Галина.

Семейный отдых на море. Фото: из личного архива

P.S.: «Комсомолка» желает семейным читателям доброго здоровья, семейного счастья и благополучия, взаимопонимания и долгих лет совместной жизни.

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