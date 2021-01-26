Названы города в Коми с наибольшим приростом инфицированных COVID-19

Столица Коми в лидерах по свежим инфицированным коронавирусом. Фото: из архива "КП"

По информации Управления Роспотребнадзора по Коми, на сегодняшний день (26 января) выздоровели 34346 (+175) человек.

Выявлен ПЦР–тестированием 35671 (+143) случай заболевания COVID–19.

Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре — 69 случаев, Ухте — 20, Усинске — 13. Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь.

Всего под медицинским наблюдением находятся 5020 человек, из них 5012 контактировали с заболевшими, 8 прибыли из-за рубежа.

За последние сутки сняты с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 268 человек. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.

Официально подтверждено 673 (+5) случая летального исхода у пациентов с коронавирусом.

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