К 100-летию Коми в Сыктывкаре преобразился Дом купца Оплеснина

Фото: предоставлено начальником Управления Республики Коми по охране объектов культурного наследия Марина Андреева

Один из исторических памятников Сыктывкара – Дом купца Оплеснина – в преддверии 100-летия государственности Коми получил «вторую жизнь». Новые собственники здания готовятся к открытию современного кафе, сохранив при этом историческую ценность здания.

Фото: предоставлено начальником Управления Республики Коми по охране объектов культурного наследия Марина Андреева

Усть-Сысольский купец Григорий Оплеснин построил свой дом в 1908 году на краю Трехсвятительской улицы, ныне — Коммунистической. Традиционно на первом этаже располагался магазин, на втором — покои хозяев. В 1918 году здание было национализировано, там разместилсяфотоотдел Коми типографии. Долгое время в этом доме находился частный магазин «Оружие.

В 2019 году дом поменял собственника. Предприниматели – новые владельцы исторического здания – совместно с московским архитектором работали над дизайн-проектом восстановления дома купца Оплеснина и его приспособления под современное использование. К слову, архитектор Алексей Корж – выходец из Сыктывкара, реализовавший много проектов в Петербурге, Москве и Киеве, имеющий опыт работы по приспособлению исторических объектов под современное использование.

Фото: предоставлено начальником Управления Республики Коми по охране объектов культурного наследия Марина Андреева

Главной задачей проекта было сохранить историческую ценность здания: его архитектурные формы, элементы, оригинальный декор начала XX века, а также оснастить дом современными технологиями в части инженерных коммуникаций, пожарной безопасности и технологиями общественного питания.

На первом этаже здания разместятся кофейный бар, два зала обслуживания гостей кафе. На втором этаже здания будет открыт рабочий зал для деловых встреч, переговоров и презентаций. Особенностью этого зала станет оригинальный арочный потолок, выполненный из кирпича начала XX века. Помимо зала для презентаций, на втором этаже начнет свою работу кухня кафе, соединенная с залом обслуживания посетителей подъёмником для готовых блюд.

В кафе будет готовиться кофе собственной обжарки, а в части блюд здесь будут опираться на концепции современной скандинавской кухни.

Фото: предоставлено начальником Управления Республики Коми по охране объектов культурного наследия Марина Андреева

Отреставрированный объект культурного наследия и новое кафе станут хорошим подарком к 100-летию Республики Коми. Оценить окончательный результат реставрации и выпить чашечку ароматного кофе можно будет уже 8 марта этого года.

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