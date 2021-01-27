Реклама зла: кто отвечает за надписи о наркотиках на домах Сыктывкара

Подобные надписи можно встретить на каждом углу улиц. Фото: Елена СЕРГЕЕВА

На фасадах зданий в Сыктывкаре периодически появляется уродливые надписи — это не что иное, как реклама наркотиков. Загогулины возникают на стенах серых хрущёвок, деревянных строительных ограждениях. Порой сыктывкарцы пытаются их замазать, в итоге получается ещё хуже. Как бороться, надо ли закрашивать самим и какими методами можно победить трафаретчиков, узнавала «Комсомолка».

Любые изображения на стенах под запретом. Фото: Нина Юшкова

Замазать ужас

– Почему я всегда натыкаюсь на эти надписи? Да потому, что они заполонили весь наш город! Я иду на работу – вижу надпись, я возвращаюсь домой – на моем доме вижу её, проходил мимо полицейского участка, и что вы думаете? Да-да, прямо с торца виднеется та же надпись, и её никто не стирает… Мне хочется самому взять краску, замазать весь этот ужас и жить в хорошем городе, где дети защищены от рекламы зла, – негодует житель Орбиты, сыктывкарец Андрей Попов, обратившийся с проблемой в редакцию «КП-Коми».

Каждый второй дом рекламирует зло. Фото: Нина Юшкова

Да, положение у сыктывкарцев непростое – графоманов поймать с поличным практически невозможно, шустрые ребята. Надписи если убираются, то в скором времени появляются вновь, самим стирать нельзя. Посмотрим на ситуацию с точки зрения закона.

Каждый второй дом рекламирует зло. Фото: Нина Юшкова

– На сегодняшний день в Республике Коми имеется проблема, связанная с нанесением злоумышленниками на стены жилых домов различного рода надписей, в том числе с указанием контактной информации для приобретения наркотиков. В зависимости от характера, содержания, износостойкости наносимого материала указанных надписей законодательством Российской Федерации предусмотрена ответственность, – пояснили в пресс-службе МВД по Коми.

Каляка-маляка

Все эти «каляки-маляки» могут выглядеть как угодно: это может быть аббревиатура, анонс продукта или турнаправления, а может быть вообще экзотика (например, «зубы гиены»). В законодательстве предусмотрена ответственность за нанесение надписей на фасады здания, особенно, если эти надписи будут пропагандировать продажу наркотических и психотропных веществ. И трафаретчику стоит только гадать, по какой статье пойдут его труды.

Каждый второй дом рекламирует зло.

Если правонарушение будет рассматриваться как порча имущества, то может быть применена статья 7.17 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Она трактует неразрешенное рисование на стенах как «умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества» без существенного ущерба.

Имеется и более серьезное наказание. Статья 214 УК РФ говорит про вандализм, к которому приравнивается осквернение зданий или иных сооружений путем нанесения непристойных надписей, рисунков аморального содержания, оскорбляющих общественную нравственность.

Если надпись содержит пропаганду наркотических средств или психотропных веществ, тогда за данное деяние наступает ответственность по статье 6.13 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Как действовать свидетелям злодеяния

За истекший год по Республике Коми за нанесение надписей, содержащих пропаганду наркотических средств, сотрудниками полиции составлено 84 административных протокола в отношении правонарушителей.

Сообщите в полицию. Если же вы видите, что кто-то наносит такую надпись, незамедлительно вызывайте полицию. Учитывая, что злоумышленник стражей порядка ждать не будет и, скорее всего, убежит, необходимо сообщить приметы и направление его ухода.

Не нужно пытаться самим стереть надпись. Следует отметить, что особо активные берут инициативу в свои руки и устраняют надписи самостоятельно.

Так замазывать неправильно. Фото: Нина Юшкова

Однако окраска городских фасадов требует строгого соблюдения определенных норм. Простой гражданин учесть все эти факторы явно не сможет. Следовательно, устранением проблемы должны заниматься специальные службы или организации.

Красота дома в руках ТСЖ. Следует отметить, что стена дома относится к общему имуществу, в свою очередь, ТСЖ либо управляющие компании обязаны следить за состоянием общего имущества и поддерживать его в надлежащем состоянии.

Кому жаловаться, если запись не ликвидировала служба ТСЖ! Указанное направление курирует Служба Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля). На сайте данной Службы размещен порядок действий в случаях, если ТСЖ, либо УК не исполняет свои обязанности.

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