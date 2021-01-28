Разделяй и властвуй: как в Коми отходы превратить в доходы?

Фото: Агентство "Москва".

Эксперты подсчитали, что за год один житель Коми выбрасывает 400 кг отходов. Годовой объём твёрдых бытовых отходов (ТКО) всего населения региона достигает 32 818 тонн! Четверть этого мусора производят жители Сыктывкара. При этом многое из того, что мы отправляем в мусорку, может быть переработано, а значит ненужные отходы получат вторую жизнь. Рассказываем как разделять, куда и что сдавать.

Живи ЭкоЛогично

Для современного человека важно уметь правильно отделять пластик и другие перерабатываемые фракции бытовых отходов. Благо в городах и многих сельских районах республики уже установлены контейнеры для раздельного сбора отходов (РСО).

Раздельный сбор и дальнейшая переработка мусора – основа начавшихся масштабных изменений в отрасли обращения с отходами, которые входят в национальный проект «Экология». К 2024 году власти Коми планируют ликвидировать все несанкционированные свалки, а их в регионе накопилось порядка 200. На переработку хотят направлять более трети всего бытового мусора.

Куда и что сдавать?

Во дворах многоквартирных домов Сыктывкара уже сегодня установлены контейнеры разных цветов.

ЖЁЛТЫЕ: в эти контейнеры можно размещать металлические и алюминиевые банки (тара должна быть вымыта и высушена), а также весь пластик с маркировкой №1, №2, №4 и №5.

СИНИЕ: в эти контейнеры следует размещать бумажные отходы (это упаковка из под еды, обёртка), в том числе целлюлозные клетки и контейнеры из-под яиц, книги с обложками, газеты и журналы.

ОРАНЖЕВЫЕ: эти контейнеры предназначены для сбора ртутных термометров, люминесцентных и энергосберегающих ламп, а также батареек. Контейнер содержит три отсека для каждого вида отходов.

Пример многослойной упаковки. Надо бумагу отделить от пластика и сдать отдельно. Фото: Елена Шемет.

Что делать со «сложным» пластиком и одеждой?

Однако далеко не все полимеры принимают предприятия Коми для дальнейшей переработки. В итоге сложный или смешанный пластик идёт на свалку. Но не стоит опускать руки. В столице Коми действует несколько экологических общественных объединений, волонтёры которых занимаются сбором такого сложного пластика и самостоятельно вывозят этот вид полимеров на крупные предприятия в центральной части страны. Там вспененные упаковки из под яиц, подложки из под мяса, овощей и фруктов, упаковка из под многих йогуртов обретают новую жизнь.

Итак, в торговом центре «Звёздный» на 4 этаже в магазине «Родник» принимают для вывозки на дальнейшую переработку старые пластиковые зубные щётки, визитные карты, бритвенные станки и компакт-диски.

Осенью 2020 года в Сыктывкаре заработал проект «Сила жизни». Активисты установили несколько контейнеров, куда можно приносить ненужную одежду, обувь и игрушки. Всё принимается в чистом виде, без дефектов. Вещевые контейнеры расположены по адресам: ул. Бумажников, д. 36, Сысольское шоссе, д. 20, ул. Зои Космодемьянской, д. 21, ул. 65 лет Победы, д. 20. Также вещи можно принести на склад-магазин, расположенный по адресу Октябрьский проспект, д. 3.

От первого лица

Эжвинцы давно слывут продвинутыми в части раздельного сбора отходов. Но жительница высотки на проспекте Бумажников, 50 Арина Сажина удивила даже людей в правительстве региона. Девушка организовала первый в республике пункт по раздельному сбору отходов. Экоплощадка представляет собой пустующее помещение мусоросборника возле одного из подъездов. Там установлены контейнеры, куда можно принести рассортированные и помытые пластиковые упаковки различных типов, бутылки пластиковые, алюминиевые и стеклянные. Всего в доме отходы сортируются на 7 видов.

Образцовый дом в Эжве. Фото: Арина Сажина.

По мере наполняемости баков компания-переработчик приезжает и забирает сырьё. То есть за рассортированный мусор жильцам дома платят деньги! Тонкостями мусорной экономики автор проекта Арина Сажина поделилась с «Комсомолкой»:

— Моя семья из двух человек за месяц отсортировывает 2 кг бумаги и картона, 2 кг пластика, 300 гр металла. Если всё это сдать в пункты приёма, то получается совсем небольшая сумма. За месяц это где-то 33-38 руб. Но если эту сумму умножить на количество жильцов, а в нашем доме 180 квартир, то доход всего дома за месяц при сдаче мусора достигает 6 тысяч руб. По итогам квартала мы сами решим, куда лучше потратить деньги: на установку скамеек или покупку горки во двор, — рассказала экоактивист.

Арина Сажина удивила даже людей в правительстве региона. Девушка организовала первый в республике пункт по раздельному сбору отходов. Фото: личный архив.

В образцовом доме уже побывала зампредседателя правительства Коми Ирина Бахтина. Она заверила, что подобные эжвинскому проекты смогут рассчитывать на грантовую поддержку.

Внимание, акция!

Эковолонтёры столицы Коми регулярно проводят акцию «Сложный пластик». Ближайшая состоится в эту субботу, 30 января. С 10.00 до 16.00 горожане смогут привезти пластик ВСЕХ марок на склад в Дырнос, д. 114/2. В этот день здесь примут:

- пластик всех маркировок;

- тетрапак;

- пенопласт;

- бумагу;

- консервные банки;

- одежду и обувь.

Всё сырьё принимается только в чистом виде, рассортированное по пакетикам и подписанное. Крышки с тетрапаков надо снять.

Также в субботу по городу будет курсировать экоавто, куда вы сможете сдать все вышеуказанные предметы. Вот маршрут и расписание:

1. Стоянка возле ТЦ «Город Мастеров: 10.00-10.30;

2. Стоянка на ул. Восточная, д.35/1: 11.00-11.30.

3. Стоянка на пересечении улиц Петрозаводской и Тентюковской: 12.00-12.30;

4. Жилой комплекс «Атлантида»: 13.00-13.30.

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