Известная российская актриса Катерина Шпица показала, как лихо танцевала на Новый год в 9-летнем возрасте в Инте

Популярная российская актриса провела детство в Инте, где прожила до 13 лет. А потом уехала с родителями в Пермь. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Уроженка Коми, известная российская актриса Катерина Шпица выложила в Инстаграм домашнее видео, как она в девятилетнем возрасте танцевала на Новый год в Инте.

«Почувствуй разницу, - комментирует ролик актриса. - Так я танцевала 26 лет назад. Полная 4-минутная версия моего танца образца 1995 года была мучительно долгой и для меня, и для благосклонной аудитории. Поэтому я выкладываю краткую».

Танцами Катерина, по её собственному признанию, не занималась. В единственный в городе эстрадный кружок девочку не взяли, а танцевать ребёнок любил, поэтому учился у экрана телевизора: «МTV был моим учителем. Что видела, то танцевала».

На выложенном видео - встреча Нового года. Видно, что 26 лет назад праздники отмечались дружно и всей семьёй с гостями. Обязательный блок - детская творческая часть, когда родители и гости терпеливо аплодируют номерам своих детишек.

Катя отжигала

«Ну и вот, музыка никак не кончается, а я думаю: «Раз играет, надо продолжать!», - пишет актриса. Кто-то из друзей родителей к концу второи минуты уже начал вытирать пот со лба. Или утирать сле зы, видимо, от еле сдерживаемого смеха. Но никто не ел, все уважительно смотрели, отчаянно хлопали и кричали: «Браво, молодец! – прокомментировала видео Катерина Шпица. – Вопрос к моеи постановке у меня остался один: зачем мне был нужен пистолет Вани Титова, которыи я достала из-за ремня в самом начале?».

Напомним, популярная российская актриса провела детство в Инте, где прожила до 13 лет. А потом уехала с родителями в Пермь. Сейчас Шпица участвует в телешоу «Танцы со звёздами».

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