В Коми с 2021 года разрешена охота на волка новыми способами

С этого года разрешена добыча волка с помощью применения капканов и петель. Фото: Нина Юшкова

В последнее время участились выходы волков в населённые пункты. Интернет заполонили видеоистории, где фиксировались случаи нападения волков на домашних животных, постоянно появляются рассказы очевидцев, которые столкнулись с диким зверем. Как решается проблема, рассказал глава Республики Коми Владимир Уйба.

- Мы понимаем, что численность волков должна быть регулируемая. Они, не находя пропитания в лесу, выходят в населённый путь. Волк мистическое животное, очень умное – он не будет сбивать себе лапы в поисках дикого животного, когда под боком есть населённые пункты и свалки, он найдет пропитание более легким путем, зачем ему гонятся по лесу за лосем, например, - отметил глава региона.

Владимир Уйба отметил, чтобы регулировать численность волков в Коми, в год нужно отстреливать не менее 300 особей.

– За каждый трофей охотник получает 20 тысяч рублей. Если раннее, когда не было денежного вознаграждения, за 2019 год отстрелили всего 147 волков, то за 2020 год цифры выросли до 254 особей. Мы также уже заложили деньги на 2021 год на отстрел волков. С этого года разрешена добыча волка с применением капканов и петель. Кроме этого, ведётся работа с муниципалитетами - нужно ликвидировать открытые свалки вблизи населённых пунктов. Свалки приманивают и волков, и лис, которые тоже являются источником распространения бешенства, – рассказал Владимир Уйба.

Также глава подчеркнул, что волк – очень важное звено природной цепи, его не случайно называют санитаром леса.

– Заходить в другую крайность, где начнем поголовно истреблять всех подряд, – недопустимо, нужно соблюдать баланс, поэтому мы держим ситуацию на контроле совместно с учёными, охотниками и охотоведами, – подытожил глава Коми.

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