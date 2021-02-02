Беременные женщины Коми могут получить пособие на покупку еды

Пособие выплачивается ежемесячно. Фото: Нина Юшкова

В Коми пособие на покупку продуктов в 2020 году получили почти 7 тысяч беременных женщин, сообщает минтруда региона.

«Пособие беременным женщинам на приобретение продуктов питания установлено в регионе с прошлого года. Эта мера поддержки предоставляется без учета каких-либо критериев нуждаемости абсолютно каждой беременной женщине со сроком беременности не менее 12 недель и состоящей на учёте по беременности и родам в медицинской организации региона», – отметила заместитель председателя правительства Коми Лариса Карачёва.

Как получить пособие беременным и малоимущим кормящим женщинам Коми.

Пособие выплачивается ежемесячно, а его размер составляет 1 тысячу рублей. В минувшем году эта выплата была назначена 6833 будущим мамам. На обеспечение этой меры соцподдержки из бюджета республики в прошедшем году направлено более 28,8 млн. рублей. Кроме того, с 2020 года пособие на покупку продуктов стали получать и все малоимущие кормящие матери. Размер пособия для этой категории жительниц республики составляет 650 рублей в месяц. В минувшем году год такой вид государственной социальной помощи в среднем в месяц получали 829 малоимущих кормящих матерей. Расходы республиканского бюджета на эти цели в 2020 году составили более 5,3 млн рублей.

Эти меры поддержки беременных женщин и малоимущих кормящих матерей - в числе установленных в республике для семей с детьми пособий, которые включены в перечень мероприятий регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».

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