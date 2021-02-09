В Печоре в квартире найдены три трупа

Фото: Следком Коми.

Сегодня, 9 февраля, в квартире дома по улице Мира в Печоре обнаружены тела 69-летнего мужчины, его 68-летней жены и их 32-летнего сына без видимых признаков насильственной смерти. Следственными органами СК РФ по Коми организована процессуальная проверка.

К настоящему времени следователем СК проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки в установленные сроки будет принято процессуальное решение.

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