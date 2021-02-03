В Коми в 2021 году разрешили отстрелить 270 волков

Фото: mpr.rkomi.ru

Минприроды Коми выпустило приказ об отстреле волков на 2021 год. Приказ «О регулировании численности охотничьих ресурсов» подписан руководителем ведомства Романом Полшведкиным.

В 2021 году 270 особей волка на территориях общедоступных и закреплённых охотничьих угодий в 14 муниципалитетах республики попадают под отстрел. На территории Прилузского района разрешено добыть 15 волков, в Сысольском – 29, в Койгородском – 13, в Сыктывдинском – 24, в Корткеросском – 24, в Усть-Куломском – 12, в Княжпогостском – 34, в Усть-Вымском – 14, в Удорском – 25, в Ижемском – 10, Усть-Цилемском – 25, в Сосногорском – 17 и на территории МО ГО «Ухта» – 22 особи волка и 6 хищников – в Троицко-Печорском районе.

Способы регулирования – отстрел и отлов с соблюдением правил охоты. Разрешённые орудия охоты – гладкоствольное длинноствольное охотничье оружие, охотничье огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом, охотничье огнестрельное комбинированное оружие, самоловы, в том числе стандартные ногозахватывающие капканы со стальными дугами.

Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности, – предотвращение распространения болезней охотничьим ресурсам, нанесения ущерба объектам животного мира и среде их обитания, угроза нанесения здоровью граждан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ