В Корткеросском районе пёс Яджик, которого жестоко покусали волки, пошёл на поправку

Сегодня пёс Яджик вышел на прогулку. Настоящий боец! Фото: Наталья Ветошкина.

Пёс Яджик из села Мордино Корткеросского района Коми не только любимец семьи, он настоящий боец. Вчера, после жестокого нападения волков, Яджика прооперировали. Теперь пёс идёт на поправку. "Комсомолка" узнала подробности происшествия.

Задышал

- Сегодня уже встал на ноги, прогулялся по своей нужде. И, главное, поел! - Радуется хозяйка собаки Наталья Ветошкина. - Яджик выполняет все указания ветеринарных врачей и понимает, что все ему желают только добра.

Буквально вчера на Яджика вдруг напали волки. Пёс подвоха никак не ожидал, собака сидела на цепи и несла службу, охраняла дом. Серые Яджика потрепали изрядно. По словам Натальи, диких животных было двое.

После нападения серых Яджику было очень плохо. Фото: личный архив.

- Покусали сильно, прокусили несколько раз шею, пошёл сильный отёк, - рассказывает Наталья. - Разорвали бочину, всё тело покусано. Врачи сказали, что он с серыми боролся минут 20, наверно.

Яджика от волков отбил 20-летний племянник Натальи. Сергей не спал и находился на кухне, услышал хрип собаки. Парень выскочил, автоматически загорелся прожектор на весь двор, и Сергей увидел, что цепь дёргается. Молодой человек начал громко кричать, тем самым спугнул волков. Сергей подбежал к собаке и начал массировать область грудной клетки, трясти его голову... Яджик задышал!

Собака-улыбака Яджик. Фото: личный архив.

Любовь семьи

Праздношатающиеся волки в Мордино - не диковинка, бродят по улицам, как у себя дома. В прошлом году жители села все дружно собирали подписи и строчили письма во все инстанции, начиная с местной администрации, чтобы как-то себя обезопасить. В темноте из дома уже даже носа не показывали, в магазины старались ходить до темноты.

Яджика сразу после нападения взволнованные хозяева повезли в ветеринарку на операцию. Слава Богу, всё прошло благополучно, после собаку привезли домой - кормили таблетками, обрабатывали раны и всячески любили.

Яджик после операции нуждается в заботе и любви родных. Фото: личный архив.

А уже сегодня утром пёс вместе со своей младшей хозяйкой, дочерью Натальи Алёной, вышел на прогулку. Медленно, но верно Яджик передвигал лапы и дышал зимним воздухом. Пса ждёт лечение, уход и восстановление. Ну и любовь своей семьи.

Любовь и забота семьи - сейчас для Яджика самое главное. Фото: личный архив.

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