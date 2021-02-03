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У сыктывкарца изъяли пистолет и 50 патронов

Федеральная служба безопасности разоблачила нелегальных оружейников по всей стране
Елена СЕРГЕЕВА
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Пресечена преступная деятельность 43 жителей 19 субъектов страны.

Пресечена преступная деятельность 43 жителей 19 субъектов страны.

Фото: из архива "КП"

Сотрудники УФСБ по Коми задержали сыктывкарца, подозреваемого в незаконном обороте оружия. У мужчины изъят пистолет и 50 патронов, сообщили "Комсомолке" в региональном ведомстве.

По всей стране

Помимо Сыктывкара, спецоперации прошли в январе и в других регионах России. Известно также, что Федеральной службой безопасности России во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 43 жителей 19 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту.

В Москве, республиках Карелия, Мордовия, Хабаровском и Краснодарском краях, Белгородской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Иркутской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Свердловской и Томской областях по адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Что изъяли

В результате из незаконного оборота изъяты 50-мм пехотный миномет и 45-мм пушка, 191 единица огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: 3 пулемета («Максим», «РПК»), 18 автоматов («АКМ», «АКС-74У», «АК-103, «АК-104»), специальная снайперская винтовка «Винторез», 8 пистолетов-пулеметов («ППШ», «ППС», «Кедр», «VZ-26»), 48 винтовок и карабиновг («Мосина», «СКС», «СВТ-40», «Сайга», «Вепрь», «Mauser», «AR-15»), 113 пистолетов и револьверов («ПМ, «АПС», «ТТ», 6-П-9, «Glock», «Parabellum», «Browning», «SIGSauer», «Colt», «Smith&Wesson», «Наган»), а также 27 минометных мин различного калибра, 45 ручных гранат («Ф-1», «РГД-5»), свыше 26 тысяч патронов, основные части и комплектующие оружия, 34,5 кг взрывчатых веществ (пороха, тротил), 29 приспособлений для бесшумной стрельбы. Следствие по делу продолжается.

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