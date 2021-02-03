Многодетная семья из Сыктывкара из-за пожара лишилась дома и всего имущества

Дом полностью сгорел. Фото: из личного архива

Сегодня днём в местечке 13-ый километр Сыктывдинского района пожар уничтожил дом: крепкое здание из бруса сгорело полностью. К счастью, людей в это время в доме не оказалось. К несчастью, всё имущество многодетной семьи стало грудой пепла, погиб домашний любимец – декоративный кролик Марта.

Семья была не дома – один ребёнок в садике, старшие - в школе, мама и папа - на работе. Точно назвать время, когда занялся пожар, назвать сложно. Примерно в районе 14:00. По предварительным данным, в доме отключился свет, из-за чего выключился циркулирующий насос, твëрдотопливный котел перегрелся... И раз - начался пожар.

При пожаре погиб любимец семьи. Фото: из личного архива

Многодетная семья Бискуп в одночасье осталась без крова, еды, одежды - без всего.

- Самое главное, что все мы живы, - не теряет оптимизма глава семьи Сергей. - Правда, мы сейчас очень растеряны и обескуражены. Дети очень сильно переживают за Марту.

Семья потерпевших обращается к неравнодушным жителям Коми с просьбой оказать им помощь: нужны детские вещи (на мальчиков 13 и 5 лет, на девочку – 7 лет). Если есть возможность, то не лишней была бы и финансовая поддержка.

Семья нуждается в помощи.

Желающие помочь погорельцам могут позвонить по телефону 8 904 271 67 47 (Сергей Владимирович Бискуп). Номер прикреплен к карте Сбербанка главы семьи.

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