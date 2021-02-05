В Коми в 2020 году две с половиной тысячи работников получили зарплату невовремя

Прокурор Республики Коми Николай Егоров. Фото: Нина Юшкова

Сложная эпидемиологическая обстановка, ограничительные меры сказались на своевременности выплаты заработной платы. Долги возникали на предприятиях, где раньше никогда не наблюдалось финансовых проблем, сообщил прокурор Республики Коми Николай Егоров в своём докладе на годовой коллегии.

Прокурорами возбуждено 15 уголовных дел по признакам статьи 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат). В результате две с половиной тысячи работников получили задержанную зарплату на общую сумму более 219 миллионов рублей.

На особом контроле прокуратуры находятся предприятия-банкроты. Стоит отметить, что больше всего жалоб на невыплату заработных плат поступают из Сыктывкара, Усинска и Печоры. Всего по Коми задолженность составляет девятнадцать миллионов рублей, - подчеркнул докладчик.

– Безусловно, все мы понимаем, что направить иск в суд – это полдела. Наша задача добиться реального возмещения долгов, поэтому контроль за исполнением судебных постановлений службой судебных приставов – персональная ответственность каждого прокурора, – отметил Николай Егоров.

Также он сообщил, что с учётом сложной экономической обстановки часть работодателей стремится «оптимизировать» свои налоговые режимы переходя на серые схемы выплаты заработной платы. В результате работники остаются без установленных государством мер соцподдержки, а в ряде случаев и без заработанных денег. Николай Егоров поручил прокурорам принципиально подходить к выявлению таких фактов, привлекать к проведению проверок не только гострудинспекторов, но и налоговые органы.

КСТАТИ

По информации Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми уровень зарегистрированной безработицы по состоянию на 1 января 2021 года вырос более чем в два раза и оставил 3,4% к численности рабочей силы в возрасте 15 лет и старше. Число безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилось с 6 до 14 с половиной тысяч. Практика прокурорского надзора показывает, что работодателями зачастую игнорируется обязанность по уведомлению органов занятости о предстоящем высвобождении работников, не обеспечивается создание рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями, да и сами граждане нередко скрывают от службы занятости сведения о фактической работе с целью незаконного получения пособий по безработице.

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