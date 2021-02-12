В Коми от коронавируса скончалось еще три человека

Полностью выздоровело 36 638 пациентов.

Федеральный оперативный штаб озвучил новую статистику по заболевшим и выздоровевшим в Коми. Так, за последние сутки коронавирус подтвердили вновь у 126 человек.

Общее число зараженных за всё время пандемии достигло 37 968 человек. При этом полностью выздоровело 36 638 пациентов. За сутки этот показатель увеличился на 121 человек.

Количество летальных случаев также увеличилось. За сутки скончались три пациента с подтвержденным коронавирусом. За весь период от COVID-19 умерли 728 инфицированных.

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