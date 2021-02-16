С 16 февраля на двух сыктывкарских маршрутах начался эксперимент по оплате проезда без участия экипажа автобуса. В салонах установили стационарные валидаторы для самостоятельной фиксации поездки пассажирами. Первыми автобусами, на которых появилось нововведение стали маршруты №3 и №33а, сообщили АО «Комиавтотранс» и ООО «Сыктывкарское автотранспортное предприятие №1».Для чего эксперимент?Сейчас доля безналичных платежей на транспорте превышает 60%. Такая цифра позволила перейти к эксперименту со стационарными валидаторами. Устройство позволяет ускорить процесс обилечивания и минимизирует контакты водителя с пассажирами.Как это будет работать?При входе в автобус справа на поручне размещен небольшой аппарат с ярким цветным дисплеем. На нем отображен текст «Приложите карту для оплаты проезда». Стационарный валидатор считывает информацию как с банковской, так и транспортной карты, а также со смартфона и «умных» часов. После успешной транзакции на экране появится надпись «проезд оплачен» и зелёная галочка. Если карта находится в стоп-листе или заблокирована банком-эмитентом пассажир увидит сообщение об этом. В таком случае необходимо обратиться к водителю и оплатить проезд у него. Также следует поступать, если пассажир хочет оплатить проезд наличными.Отметим, что чек-билет на стационарном валидаторе не распечатывается. Поэтому если пассажиру нужно получить подтверждение о том, что он совершал поездку, например, для отчетности по работе или для страхового случая, он может воспользоваться бесплатным онлайн-сервисом «Личный кабинет пассажира».Контроль будет!Контроль за оплатой проезда по-прежнему будет у контрольно-ревизионной службы предприятия. В момент входа КРС в автобус сотрудники службы блокируют стационарный валидатор и снимают данные об оплате проезда. Затем контролер подойдёт к каждому пассажиру, а тот в свою очередь должен приложить свою карту или устройство к его терминалу. На экране появится сообщение, была с этой карты оплата или нет. Если, например, с банковской карты платили за трех человек, то на терминале это отобразится.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Сыктывкаре подорожал проезд в общественном транспортеСколько теперь стоит прокатиться на автобусе (подробности)