«Мне часто в жизни везет»: жительница Коми выиграла в лотерею загородный дом

Приз счастливица оформит деньгами и потратит на покупку автомобиля. Фото: Нина Юшкова

Екатерина Клокова из Сыктывкара обычно приобретает лотерейные билеты онлайн. Она уверена, что способ покупки никак не влияет на возможность выиграть. И ее история – прямое тому доказательство. По итогам 423-го тиража «Жилищной лотереи» она выиграла загородный дом стоимостью 1 миллион рублей и 100 тысяч рублей на его обустройство.

Екатерина рассказала, что за неделю до розыгрыша у нее чесалась левая ладонь. А это, как известно, предвестник денежных поступлений. Участница узнала о победе спустя несколько дней после тиража.

Фото: Спортлото.

— Я целые сутки была в шоке. Не каждый день выигрываешь в лотерею крупные призы, — делится победительница. — Вообще, мне часто везет в жизни. Если я участвую в каких-то конкурсах, то что-нибудь обязательно получаю.

Приз Екатерина оформит деньгами и потратит на покупку автомобиля. У победительницы трое детей. Она уделяет им много времени, а также помогает мужу в ведении семейного бизнеса в строительной сфере. Также обладательница выигрыша активно занимается фитнесом, посещает бассейн и любит зимние виды спорта: лыжи, коньки и сноуборд.

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