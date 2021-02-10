Столетие Коми отпразднуют на главных театральных площадках страны

Коми отметит юбилей с большим размахом. Фото: Нина Юшкова

Сегодня в Сыктывкаре на пресс-завтраке с министром культуры, туризма и архивного дела Коми Сергеем Емельяновым обсуждалась концепция подготовки и проведения торжественно-праздничных мероприятий к 100-летию Коми.

- Празднование 100-летия республики выходит даже за пределы Коми. Запланированы мероприятия в разных регионах страны. Особенно впечатляет то, на каких главных российских площадках развернётся празднование векового юбилея – это Большой театр, концертный зал им. Чайковского и др. в Москве; Государственная капелла, Михайловский театр и Театр музыкальной комедии и др. в Санкт-Петербурге, - рассказал руководитель культурного ведомства.

Министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Сергей Емельянов.

Министр убежден, что всё это привлечет туристов в нашу северную республику.

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