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Общество

Неугодный: водитель маммографа Усть-Куломской ЦРБ утверждает, что попал под сокращение из-за своих требований

У Александра Савельева — жена в декрете и годовалый сын на руках
Оксана ОЛЬШАНСКАЯ
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