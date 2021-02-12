Неугодный: водитель маммографа Усть-Куломской ЦРБ утверждает, что попал под сокращение из-за своих требований

В редакцию «Комсомолки» обратился водитель маммографического комплекса Усть-Куломской районной больницы Александр Савельев. По рассказам мужчины, обращения к руководству с просьбой создать благоприятные рабочие условия привели к его незаконному сокращению. «КП-Коми» разбиралась в ситуации.Машина раздора– Я люблю свою работу, – делится Александр. – Но в период пандемии я практически не контактировал с людьми, так как из-за ограничений наш комплекс прекратил командировочные разъезды по районам и поселениям. С ноября прошлого года меня перевели в режим простоя, что отразилось на зарплате – получал 22 500 рублей, а стал – около 15 000.В декабре в больницу поступил новый мамографический комплекс на базе а/м КАМАЗ, Александра и лаборанта закрепили за ним, комплекс начал работать на месте без командировочных выездов.– Я находился на своем рабочем месте, а именно в кабине автомобиля. В конце декабря дозиметрист произвел замеры излучений и выяснилось, что находиться в кабине опасно для жизни и здоровья, так как нормы излучений превышены более чем в 10 раз! В связи с этим я письменно обратился к главврачу больницы Дмитрию Пермякову с просьбой предоставить мне рабочее место, – рассказывает Александр.В режиме простоя основная функция – сидеть на рабочем месте: выездов нет. Александру предложили находиться в подсобном помещении цокольного этажа, объяснив, что комнаты для персонала в больнице отсутствуют. Также Александр предложил, чтобы на время простоя его освободили от обязательного присутствия на рабочем месте и перевели на дистанционку.– Так как каждый выезд машины является командировкой, меня можно было бы перевести на удалённую работу. Со стороны законности проблем не возникло бы, но все мои доводы и предложения были проигнорированы. Единственное, чего я добился – мне ровно 10 дней выдавали СИЗы – медицинские маски, – рассказал Александр Савельев.Странная ситуацияВ результате Александр приезжал на территорию больницы и сидел в своём заведённом автомобиле (даже в морозы –40 0С), так как «подсобка» на цокольном этаже, по словам мужчины, не соответствовала нормам комнаты персонала и всегда была занята водителями скорой помощи.Александр Савельев состоит в браке – его жена, участковый терапевт, сейчас находится в отпуске по уходу за годовалым ребёнком.– В пандемию какой смысл рисковать собой и другими людьми? В этой маленькой комнатушке – всегда куча людей, нет места для обработки одежды и душевой. В помещении полная антисанитария, там вообще не убираются! Работники скорой контактируют с инфицированными, а у меня, на минуточку, маленький сын, – отстаивает свою позицию Александр.На водителя маммографа руководство больницы составило акт об отсутствии на рабочем месте – в то время, когда он находился в припаркованном рядом с медучреждением автомобиле.– Уже позже, 26 января, я попал под сокращение. Очень странная ситуация – новый маммограф привезли, меня и лаборанта за ним закрепили, а тут, бац, и уволен, – недоумевает Александр. – Я считаю, что меня сократили из-за того, что я стал неугодным руководству из-за своих требований.К сожалению, нашему изданию так и не удалось поймать руководящий медперсонал Усть-Куломской больницы, чтобы получить комментарий по сложившейся ситуации, поэтому мы направили письменный запрос.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Работодатели пытались скрыть тяжесть травмы шахтера Известно, что произошло (подробности)