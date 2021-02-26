Чемпионов России по чир спорту Ухта встретила объятиями, цветами и легендарной песней «Queen»

Всего в сборную Республики Коми на Первенстве и Чемпионате России по чир спорту вошли 170 спортсменов. Фото: Федерация по чир спорту в Коми.

В ночь на 26 февраля на ухтинском вокзале торжественно встретили спортсменов-танцоров команды United Bit, вернувшихся с Первенства и Чемпионата России по чир спорту. Тихий ночной перрон огласил громкоговоритель с поздравлениями, а у вагона играла известная песня группы Queen «We are the champions».

22 года стажа на двоих

Родители спортсменов ликовали – после годового перерыва ребята вернулись на ежегодные соревнования в Москву, и приехали оттуда не с пустыми руками. Самое большое достижение команды, конечно же, чемпионский титул в хип-хоп «двойках», который привезли на Родину Александр Жебин и Кирилл Ларионов.

Александр Жебин и Кирилл Ларионов. Фото: Аля ПОЗДЕЕВА

- Да мы просто сделали свое дело, вот и все. Готовились усердно, практически каждый день. Результат был ожидаем, мы за этим туда и ехали. Этот номер отрабатывали 3 недели. Главными конкурентами были наши парни с United Bit, которые заняли второе место. Ребят поздравляем тоже, – делятся чемпионы Александр и Кирилл.

На двоих, в общем, у этих спортсменов 22 года хип-хоп стажа. Чир спорт в их жизни появился 4 года назад, за это время юноши смогли стать мастерами спорта в России. Дальше – больше, в планах статус мастеров международного класса. Теперь ребята планируют покорить Чемпионат Европы.

Тренер Саид Джораев делится, что уже в поезде начал обдумывать выступления команды на следующих всероссийских соревнованиях. Фото: Аля ПОЗДЕЕВА

Их тренер, Саид Джораев делится, что уже в поезде начал обдумывать выступления команды на следующих всероссийских соревнованиях, которые пройдут в марте – Чемпионат России федерации HIP HOP INTERNATIONAL, ведь на промежуточных результатах эта команда никогда не останавливается. И это несмотря на длительный перерыв в выездах. Из-за пандемии спортсмены-танцоры не участвовали в крупных соревнованиях около года.

- Это, кстати, сказалось. Уровень вырос и самих соревнований, и команд. Никто эту большую паузу не провел без пользы, United Bit в том числе, – рассказывает наставник команды.

Фото: Федерация по чир спорту в Коми.

Россыпь медалей

Помимо чемпионского статуса в «двойках», коллектив UB вернулся с юниорской бронзой в чир-хип-хоп-группах, «двойным» серебром от взрослых «двоек» и групп Чемпионата, а также детским золотом Первенства в хип-хоп группах.

С медалями на северную Родину также вернулась ухтинская команда Paradise, в зачете которой серебро и бронза. У сыктывкарской команды «Регион 11» в копилке оказалась одна бронза.

КСТАТИ

Всего в сборную Республики Коми на Первенстве и Чемпионате России по чир спорту вошли 170 спортсменов.

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