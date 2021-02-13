Воркутинцы планируют открыть приют для бездомных кошек. С собаками сейчас в Воркуте более-менее спокойно – есть и городской, и частный приюты, а десятки усатых, оставшихся без хозяев, живут, где попало: в подъездах, подвалах, на чердаках. Волонтеры подобрали подходящее здание для размещения животных, но нашлись противники такого соседства, рассказывает телеканал \\"Юрган\\".Сейчас бездомные кошки Воркуты ютятся в коморках, подвалах и гаражах. Неравнодушные воркутинцы откармливают, лечат усатых и отдают в добрые руки, но нерадивых хозяев хватает – в подъездах то и дело появляются новые животные.– В городе достаточно пустующего фонда. Почему бы не открыть приют? – предложили волонтёры. – Например, в этом здании бывшего социально реабилитационного центра для несовершеннолетних? Для ребят уже подобрали более достойное помещение, а теперь это здание так и пустует.– Здесь мы хотим сделать операционную, ветеринар у нас будет свой, животных будем брать на передержку. Уже есть спонсоры, которые будут помогать с оплатой коммунальных услуг и покупать корм. В здании водоснабжение, отопление, вентиляция: все в рабочем состоянии, – рассказала волонтёр-организатор Татьяна Плотникова.Главное, есть желающие заботиться о кошках. Мнения горожан, правда, разделились – семейство кошачьих, в отличие от собак, куда тише, места занимают меньше, выгуливать не нужно, но некоторых жителей ближайших домов перспектива соседства с животными не обрадовала.– Мы провели мониторинг, который проводился на информационных Интернет-ресурсах, было выяснено, что более 80% людей голосуют за создание приюта, однако всегда есть люди, которые против. Нужно учитывать, что проблема есть, чтобы не возникли санитарно–гигиенические проблемы. Вопрос не решён. Во-первых, выбранное здание республиканское, к тому же дать добро должен и Росспотребнадзор после проверки на соответствие санПиНам, ведь по правилам должно быть отдельно стоящее здание. Дело благое и администрация города, в случае чего, готова отдать и какое-нибудь другое подходящее здание, – прокомментировал глава администрации Воркуты Ярослав Шапошников.