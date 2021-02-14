Клюквенный мусс: готовим по рецептам «КП-Авиа»

Воздушный клюквенный мусс станет прекрасным подарком для влюбленных. Фото: Ксения ПОПОВА

Клюква – бесценное сокровище лесной кладовой. Богатейший химический состав этой ягоды подарил ей народное название – «кислый лекарь». Из клюквы можно приготовить множество блюд: варенье, квас, кисель, начинку для пирогов и даже конфеты! В любом виде она будет дополнительно служить организму лекарством. Читателям «КП-Авиа» представляем рецепт нежнейшего десерта – клюквенного мусса.

Вкусный десерт для всей семьи из клюквы готовится просто – из продуктов, которые есть у любой хозяйки. Любители воздушных десертов по достоинству оценят десерт, который несомненно станет привычным блюдом на долгое время. Нежная масса просто тает во рту, создавая хорошее настроение и даруя заряд энергии на целый день.

Рецепт клюквенного мусса

КЛЮКВА (1 стакан), САХАР (1 стакан), МАНКА (3 ст. л.), ВОДА (3 стакана), ВАНИЛИН (1 пакетик).

Ингредиенты для мусса самые простые, есть у каждой хозяйки. Фото: Ксения ПОПОВА

ШАГ 1: мытую клюкву измельчить блендером, добавить немного кипяченой воды и процедить через сито.

Шаг 1. Фото: Ксения ПОПОВА

ШАГ 2: сок поставить в холодильник остужаться, жмых залить оставшейся водой и вскипятить. Горячий отвар процедить, жмых выбросить.

Шаг 2. Фото: Ксения ПОПОВА

ШАГ 3: в полученный морс медленно всыпать манку, постоянно помешивая и не допуская появления комочков. Полученную массу проварить минут 5-10, добавить сахар, довести до кипения, выключить. В остывший отвар влить охлажденный клюквенный сок, добавить ванилин.

Шаг 3. Фото: Ксения ПОПОВА

ШАГ 4: массу взбить миксером до пышной пены (5-10 мин), которая из ярко-красного цвета должна стать розовой.

Шаг 4. Фото: Ксения ПОПОВА

ШАГ 5: пышную пену разлить по креманкам и поставить в холодильник на полтора-два часа. Застывший десерт можно украшать ягодами и подавать к столу.

Шаг 5. Фото: Ксения ПОПОВА

Приятного аппетита! Нянь да сов!

Нескучного и сладкого вам вечера, влюбленные! Фото: Ксения ПОПОВА

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