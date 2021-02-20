Что произошло с ухтинкой с ожирением после участия в программе на Первом канале

Фото: из личного архива героини публикации

Ухтинка Наталия Жданова приняла участие в записи передачи "Мужское/Женское" на Первом канале. Съёмка завершилась приглашением... на операцию.

Напомним, женщина весит 190 кг и надеется на помощь организаторов телешоу. Ей пообещали помочь скорректировать вес, так как самостоятельно она справиться уже не может. Ожидания Наталии оправдались, её взяли на операцию по уменьшению желудка, уже сегодня ухтинка вылетела в Санкт-Петербург для обследования и дальнейшего проведения операции.

- Александр Гордон сказал, что в дальнейшем, может через год, меня снова пригласят на программу, расскажут зрителям о моих успехах, а после проведут операцию под удалению лишней кожи, - рассказала Наталия Жданова.

Эфир программы пройдет в первых числах марта, сообщает "Комиинформ".

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