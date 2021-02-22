Ко всему привыкаешьСофья Колбина родилась и выросла в деревне Вухтым Прилузского района Коми, после окончания школы поступила в медицинский колледж в Сыктывкаре.–Когда я закончила медколледж в 20 лет, меня призвали в армию. Я подумала, а почему бы и не попробовать? Сразу же, как получила диплом, пошла в военкомат. А дальше – служу России! – рассказала Софья.Закончив армию, девушка продолжила службу в Санкт-Петербурге, сейчас она начальник аппаратной станции во второй дивизии воздушной обороны на звании старший сержант.– Поначалу в армии было очень тяжело – уехала от родителей и сестры, никого рядом своих нет. Ещё и уставы какие-то… Но, ничего, ко всему привыкаешь, вот и я привыкла. Армия учит быть дисциплинированным, морально устойчивым и сильным духом. За шесть лет ни разу не возникло даже мысли бросить всё и уехать. Сейчас самое непростое – двухмесячная подготовка к параду, это как перезагрузка, после неё служба легче кажется, – рассказала девушка.НаказалиВ этом году Софья уже в пятый раз будет участвовать в параде ко Дню Победы. Самые яркие эмоции вызывает как раз подготовка – это большая ответственность всех участников процесса.– Как-то готовимся мы к параду, тренировки идут полным ходом и тут резко объявляют подрыв антитеррора – нас уводят всех в сторону. Сумку нашли на аэродроме под автобусом, на котором нас привозят и увозят с аэродрома. Мы очень все перепугались, совсем недавно был взрыв в питерском метро, а тут… Оказывается, это кто-то из девочек оставил сумку в неположенном мести, и нас решили так приучить к порядку, чтобы наверняка больше свои вещи не разбрасывали, – сейчас уже смеясь вспоминает Соня.Общение на службе строится «на равных», иногда девочкам делаются небольшие поблажки.– Бойцы, когда приходят, удивляются, что женщины в форме ходят и командуют, но относятся к нам всегда с уважением, – подытожила старший сержант.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: